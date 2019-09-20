Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırdı.

ERDOĞAN, BEKİR BOZDAĞ'I GÖREVLENDİRMİŞTİ

Ergani'de, 2011'de Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi. Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi.

ERDOĞAN, CEP TELEFONUYLA BAĞLANDI

Barış programına cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailelerini tebrik ettiğini söyledi. İslam dininin, barış dini olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine Sevgili Peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi 'korkutucu' olmayınız, 'müjdeleyici' olunuz." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİN ARASINDA DARGINLIK OLMAZ"

Erdoğan, ailelerin bu süreci geride bıraktığına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: Ayeti Kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Ancak müminler kardeştir.' Dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık, kırgınlık olmaz, olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabb'imin yarattığı, Rabb'imin emrettiği gibi yaşarsanız. Bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek cuma gününde de sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im aranızdaki muhabbeti arttırsın, daim kılsın.