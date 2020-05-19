CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETLERE KAVUŞTULAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği bisikletler çocuklara verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ BİSİKLETLERE KAVUŞTULAR
19.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:12
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği bisikletler çocuklara verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak 210 bisiklet gönderdi. Esenler, Eyüpsultan ve Fatih Kaymakamlıkları tarafından yapılan dağıtımda 210 bisiklet, çocuklara teslim edildi. Esenler'deki dağıtımda Esenler Kaymakam Adil Karataş "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile gençlerimize ve çocuklarımıza göndermiş olduğu hediyeleri birazdan ailelere takdim edeceğiz" dedi. Daha sonra bisikletler aileleriyle gelen çocuklara teslim edildi.
Bisiklet sevinci yaşayanlardan Mehtap Yağmur Bardak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a önce selamlarımı sonra teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum" diye konuştu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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