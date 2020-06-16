Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Gümüşhane illerinin emniyet müdürü değişti. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte 5 ilde emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.
5 İLDE DEĞİŞİME GİDİLDİ
Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararlarına göre;
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına,
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğüne
Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.