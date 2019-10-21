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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi...

21.10.2019 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi
İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi güven mektubu sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Skjonsberg, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Skjonsberg'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mcguıness, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Maki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri

Cumhurbaşkanı, Finlandiya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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