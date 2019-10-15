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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti.

15.10.2019 19:44Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyelerini kabul etti.
Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Kabule, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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