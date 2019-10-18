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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.

18.10.2019 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yle görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi Tarabya'daki Huber Köşkünde kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı kabul 17.15'de başladı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme 18.40'ta sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Başbakan Yardımcısıyla görüşmesi sona erdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika

Kaynak: İHA

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