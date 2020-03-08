Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti.
08.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle görüntülenmişti
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği o miniğin Yunanistan yolundaki mücadelesi böyle...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika
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