Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle 4'lü video konferansı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
17.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.
Video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.
Video konferans görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, Türkiye, Güncel
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