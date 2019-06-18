Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde Mısır lideri Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

RİZE (İHA) – Mısır
'da yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın memleketi Rize
'de gıyabi cenaze namazı kılındı.Rize Merkez
Sahil Camii'nde bugün öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazını Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti
İl Yönetim Kurulu üyeleri, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Saadet Partisi
Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar
ve çok sayıda Rizeli vatandaş katıldı. - RİZE