Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi. Yerden yapılan atışta, füze hedef uçağı başarıyla vurdu. Atış testini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İKİ AYRI FÜZE SİSTEMİ BULUNUYOR

Projede iki ayrı füze sistemi bulunuyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen kısa-orta menzilli füze Gökdoğan, gelecekte AIM-9X'lerin yerini alması hedefleniyor. Projede diğer füze ise AIM-120 AMRAAM'ların yerini alacak orta-uzun menzilli Bozdoğan. Ortak sistemlere sahip iki füzenin oluşturduğu ailesinin adı ise Göktuğ.

2021'DE F-16 UÇAKLARINDA HİZMETE GİRECEK

Testlerin önümüzdeki yıl tamamlanmasının ardınan seri imalat başlayacak. Hedef, 2021'de her iki füzenin de Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarında hizmete girmesi.