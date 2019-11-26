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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Envantere girecek" dediği görüş içi hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi. Füze hedef uçağı başarıyla vurdu.

26.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:01

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi 'ın ilk atışı gerçekleştirildi. Yerden yapılan atışta, füze hedef uçağı başarıyla vurdu. Atış testini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İKİ AYRI FÜZE SİSTEMİ BULUNUYOR

Projede iki ayrı füze sistemi bulunuyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen kısa-orta menzilli füze Gökdoğan, gelecekte AIM-9X'lerin yerini alması hedefleniyor. Projede diğer füze ise AIM-120 AMRAAM'ların yerini alacak orta-uzun menzilli Bozdoğan. Ortak sistemlere sahip iki füzenin oluşturduğu ailesinin adı ise Göktuğ.

2021'DE F-16 UÇAKLARINDA HİZMETE GİRECEK

Testlerin önümüzdeki yıl tamamlanmasının ardınan seri imalat başlayacak. Hedef, 2021'de her iki füzenin de Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarında hizmete girmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi

Mustafa Varank, Bozdoğan, Güncel

Kaynak: DHA


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