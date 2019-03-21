Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi protokolde telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.
CEP TELEFONU KILIFINDAKİ EFES TATBİKATI DETAYI
Ankapark'ın (Wondersland Euroasia) açılışı öncesi protokolde konuşan Erdoğan'ın cep telefonundaki kılıf objektiflere takıldı. Erdoğan'ın telefonunun koruyucu kılıfında, TSK'nın Efes 2016 tatbikatında üniformayla çekilmiş fotoğrafının bulunduğu görüldü.
İşte Erdoğan'ın dikkat çeken telefon kılıfı;
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