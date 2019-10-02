Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan soruları yanıtladı.

Bilal Erdoğan siyasete neden girmediğini "Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi." sözleriyle ifade etti.

Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"SİYASET AİLEMİZE YÜK OLDU"

Aktif siyasette yer almak istemiyorum. Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi. Şuna inandım bu süreçte, Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesi için çalışayım. Siyaset toplumun sinyallerini takip ederek gerekeni yapar. Kişisel olarak kendime siyaseti hedef olarak görmüyorum.

"TÜRKİYE'NİN LİDERİNİN OĞLUYUM DİYE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAK MIYIM?"

Mesela bir dernekte şunu tartıştık. Filanca hesabımıza şu kadar para yatırmış.Bunu geri verelim mi. Çünkü filancanın şöyle şöyle beklentileri olabilir. Ben bana bağış yapan insanların ne düşünerek bağış yaptığını bilemem ki. 17-25 Aralık'ta 1 tane zimmet ithamı yok. Herhalde o olsaydı, 17-25 Aralık'ın polisleri, savcıları bunu bu işin içine koyardı. Ben Türkiye'nin liderinin oğluyum diye hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben birisinin bir işini çözmek için bir kuruş alıyorsam bu rant amacıyladır. Devletin buna karşı önlemi mal beyanıdır. Ben 5 yıllık süreden daha kısa sürede bu mal beyanını verdim.