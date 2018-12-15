Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Operasyon Sinyali Sonrası PKK'lı Teröristler Hendek Kazmaya Başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

TERÖRİSTLER HENDEK VE TÜNEL KAZMAYA BAŞLADI

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı.

İHA VE SİHA'LARIN GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor.

HALKI ZORLA KENDİ TARAFLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.