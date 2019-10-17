Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de yapacağı Pakistan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

17.10.2019 14:20Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de yapacağı Pakistan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.
Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de gerçekleştirmesi planlanan Pakistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın ilk kez Erdoğan'ı Pakistan'da ağırlayacağını hatırlatan Faysal, "Erdoğan'ın, Pakistan'a yapacağı ziyaret şu an için ertelendi. Ertelenen ziyaretin yapılacağı tarih tekrar planlanacak." dedi.
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de açıklama yapan Faysal, şunları kaydetti:
"Türkiye, terörden en çok çeken ülkelerden biri olması nedeniyle yaşadıkları bölgesel güvenlik endişelerini anlamamız gerekiyor. Başbakan Han da Erdoğan'ı arayarak, Pakistan'ın bu konudaki desteğini iletti. Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve en kısa sürede siyasi çözümün sağlanmasına ilişkin desteğini sürdürecektir."
Erdoğan'ın planlanan ziyareti, geçen ay ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Pakistan Başbakanı Han tarafından duyurulmuştu.
Han, geçen hafta Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde de Pakistan hükümetinin ve halkının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle beklediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:21 TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi
16:21 Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi
16:21 7. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
16:20 Dev projenin gövde yüksekliği yarılandı
17.10.2019 16:21:40