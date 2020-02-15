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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'ye 45 bin üye" toplantısında, partiye üye olan bazı vatandaşları arayıp tebrik etti. Berfin isimli bir parti üyesinin telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz kimi aramıştınız?" yanıtını vermesi sonrası salonda kahkaha tufanı koptu.

15.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "AK Parti'ye 45 bin üye" toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada partiye yeni üye olan bazı vatandaşlarla telefonda görüştü.

KAHKAHA TUFANI KOPTU

Erdoğan, partiye yeni üye olan bir vatandaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın "Alo kiminle görüşüyorum" demesi üzerine Berfin isimli vatandaşın "Siz kimi aramıştınız?" yanıtını vermesi salonda kahkaha tufanının kopmasına neden oldu.

Erdoğan'ın "AK Parti'ye 45 bin üye" toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla 'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

"SON YILLARDAKİ OY ORANIMIZI ASLA YETERLİ GÖRMÜYORUZ"

Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir.

"İLÇE KONGRELERİ 23 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR"

23 Şubat itibariyle ilçe kongrelerimize başlıyoruz. Buradan bir kez daha ülkesine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum. Benim ısrarla üzerinde durduğum bir konu var. Ömer'leri bulacağız… Hatice'leri, Ayşe'leri bulacağız. Yolsuzluğa yalana karışmış olanlar değil. AK Parti'de hizmet etmek demek vatan savunmasında en önde yer almak demektir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu

AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel


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