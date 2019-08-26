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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

26.08.2019 13:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek.
Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.
Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.
Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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