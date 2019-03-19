Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Ziyareti Hazırlıkları

Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ziyareti öncesi yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı taşıyan helikopterin ineceği Serdivan
Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerindeki sahada incelemelerde bulunan Nayir, yetkililerden son hazırlıklar konusunda bilgi aldı.
Daha sonra Erdoğan'ın halka hitap edeceği ve bir süredir yenileme çalışmaları dolayısıyla kapalı olan Demokrasi Meydanı
'nı inceleyen Vali Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve ilgili yetkililer ile istişarelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan önceki ziyaretlerinde olduğu gibi yine kentte en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Vali Nayir, yapılan hazırlıkların da son aşamaya geldiğini belirtti.
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Kaynak: AA