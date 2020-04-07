Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti.

07.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'deki havaalanının olduğu kısımda hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de bin odalı hastanenin yapılacağı alan böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında hastane proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısımda bin odalı ve bir katlı hastanenin yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca buraların 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de bin yataklı hastanenin yapılacağı alan kameralarca böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin alanı böyle görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede Haberler
İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haberler
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2’sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

09:42: Alıcık'tan Berat Kandili mesajı - Haber 09:42: Tekirdağ'da izolasyonlu sedye kabinleri kullanılmaya başlandı - Haber 09:41: Malatya'da, 5 mahalledeki karantina uygulamasında 10'uncu gün - Haber 09:41: ATM önünde vatandaşların sosyal mesafeye uymamaları dikkat çekti - Haber 09:40: İstanbul'da koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan yaşlı adam "pes" dedirtti - Haber 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız - Haberler 07:55: Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir - Haber 07:53: Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı - Haber 05:32: 3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber