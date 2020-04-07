Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın için hastane yapılacağını belirtti.

07.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe 'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın için hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına başlandı. İş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sancaktepe, Genel

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımına başlandı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:57: PAÜ'lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle mücadelede tezgahlarının başına geçti - Haberler 12:57: İzmit'te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı - Haberler 12:54: Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye 3 bin 150'şer TL 'sokağa çıkma' cezası - Haberler 12:54: Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş EYP ele geçirildi - Haberler 12:54: Roma dönemine ait taş sütuna jandarmaya satmaya kalkıştı - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 11:22: İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek