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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin inşaatı sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.

09.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin inşaatı sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatı üçüncü gününde de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde inşaat alanına gelen iş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
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