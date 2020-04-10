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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.

10.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları 4. gününde de hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 4. gününde de birçok iş makinesi ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
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