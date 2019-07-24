Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uygurlar mutlu' ifadesinin çeviri hatası olduğu iddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında sarf ettiği "Türkiye, Sincan'daki (Doğu Türkistan) halkların barış ve refah içinde mutlu bir şekilde yaşamasını ümit ediyor" ifadesinin "Sincanlılar refah içinde mutlu dedi" şeklinde çevrildiği iddia edildi24.07.2019 21:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin ziyareti sırasında kullandığı "Sincanlılar refah içinde mutlu" ifadesinin çeviri hatası olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın bunun yerine "Türkiye, Sincan'daki (Doğu Türkistan) halkların barış ve refah içinde mutlu bir şekilde yaşamasını ümit ediyor" dediği iddia edildi.
G-20 Zirvesi dönüşü Pekin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesi sırasında Uygurlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
G-20 Zirvesi dönüşü Pekin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesi sırasında Uygurlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com