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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak

Son dakika: 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi. Erdoğan'ın veto ettiği madde ise teklif metninde yer almayacak.

03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Erdoğan'ın veto ettiği 'Termik santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi'nin kanun metninden çıkarılacağını açıkladı. Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

MECLİS'İN GÜNDEMİ TERMİK SANTRAL

Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından Genel Kurul'da görüşülecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin açıklamasında, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun değişikliğiyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" demişti.

89 VE 104. MADDE BİR KEZ DAHA GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan'ın veto ettiği kanun değişikliği, Anayasa'nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderildi.

ERDOĞAN NEDEN VETO ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı, "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur" dedi.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Söz konusu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Kasım 2019 tarihinde AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50. madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü.

Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden ErdoğanTermik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel


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