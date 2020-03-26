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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.

26.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak ettiği zirve 2 saat 15 dakika sürdü.
Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.
G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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