Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türk askerlerine saldırı olması halinde Suriye ordusunun her yerde vurulacağı" restine küstah sözlerle yanıt verdi.

ERDOĞAN "VURURUZ" RESTİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"SURİYE, TÜRK KUVVETLERİNİ GAYRİ MEŞRU GÖRÜYOR"

Erdoğan'ın bu sözlerine üzerine Esed rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, rejimi "her yerde" vurma uyarısında bulunan Erdoğan'ın "gerçeklerden kopuk biri" olduğunu dile getirerek haddini iyice aştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakarete varan ifadeler açıklamanın devamında da sürdürüldü. Erdoğan'ın sözlerini "içi boş" olmakla itham eden Esed rejimi, "Suriye Arap Cumhuriyeti, topraklarındaki Türk kuvvetlerini gayri meşru olarak görür ve açık bir uluslararası hukuk ihlali olarak teyit eder ve bu varlığın sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutar" dedi.