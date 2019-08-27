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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusufeli ziyareti

Yusufeli ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Ağustos Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaret değerlendirildi.

27.08.2019 14:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusufeli ziyareti
Yusufeli ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Ağustos Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaret değerlendirildi.
AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Genel Meclisi Üyesi Hikmet Hallaç, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan ve belediye meclis üyeleri, Belediye Kültürevinde gazetecilerle bir araya geldi.
Milletvekili Balta, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ilçe için önemli değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yusufeli 21. asrın şehri olacaktır. Tüm altyapısı, üst yapısı ile örnek bir şehir yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni ilçenin göl manzaralı, yeşil ile donatılmış bir ilçe olacağının müjdesini verdi. Biz de bunların yereldeki takipçileri olarak, halkımızın süreç içerisindeki sıkıntılarını çözmeye çalışacağız."
Belediye Başkanı Aytekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son üç yıl içerisinde ilçeyi iki defa ziyaret ederek kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Bu ziyaret esnasında yapmış olduğu açıklamalar ve ziyaret öncesi imzalamış olduğu hak sahipliği kararnamesi müjdesi hepimizi sevindirdi." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yusufeli, Güncel

Kaynak: AA

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