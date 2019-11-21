Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ne gösterilen ilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası arttı. Erdoğan ile bilinirliği artan 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kent, ziyaretçi akınına uğruyor.

21.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:26

Muğla'nın ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne olan ilgi, 19 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı ziyaret etmesinin ardından arttı. 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kent, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra şehre gelen bürokrat ve siyasilerin de uğrak yeri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gezdiği antik kenti son olarak AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ziyaret etti. Beraberinde AK Parti İl Başkan yardımcıları Ziya Ercan ve Can Çimen ile antik kente gelen Öz'ü, Yatağan Belediye Başkanı Ak Parti'li Mustafa Toksöz, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve partililer karşıladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİLİNİRLİĞİNİ SAĞLAMIŞTIR"

Açıklama yapan AK Parti'li Öz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önceki dönem Aydın milletvekili olarak, bu bölgenin insanıyım. Bölgemizde birçok tarihi eser var. Bilineni var, bilinmeyenleri var. Burası kamuoyunda pek bilinmeyen, fakat yerelde bilinen antik şehir. Cumhurbaşkanımız bunun bilinirliğini sağlamıştır. Bu çerçevede biz de geldiğimiz bu geziyi yapıyoruz" diye konuştu.

"YABANCI MİSAFİRLERİMİZİN SAYISINDA DA ARTIŞ OLDU"

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise tarihi yerde antik dönemden bugüne yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle, cumhurbaşkanımızın kenti ziyaretinin akabinde, Diyanet İşleri Başkanımız ve pek çok kişi kenti ziyaret etti. Hatta yabancı misafirlerimizin sayısında da artış oldu. Bunların içerisinde Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj da yer aldı. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından ciddi bir artış var. Bu bizim için sevindirici bir şey. Çünkü kenti ziyaret edenler, burada yaptığımız çalışmaları yerinde görüyorlar. Böylelikle, yaptığımız çalışmaları daha geniş bir kitle tarafından görülmesi sağlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı

Cumhurbaşkanı, Yatağan, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:23 YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HASTANEDEN AÇIKLAMA
11:23 Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama
11:22 Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:17 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek"
11:17 Kepez'den üniversite hayaline destek
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:24:55