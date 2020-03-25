Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
25.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel