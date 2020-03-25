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Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

25.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Genel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü

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