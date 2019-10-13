Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

13.10.2019 00:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

"İNGİLTERE'NİN OPERASYONDAN DUYDUĞU RAHATSIZLIK İLETİLDİ"

İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü ve bölgedeki insani durumu kötüleştirebilecek, DEAŞ'le mücadelede kaydedilen ilerlemeyi sekteye uğratabilecek askeri operasyon nedeniyle İngiltere'nin duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir. Başbakan Türkiye'nin askeri operasyonunun İngiltere tarafından desteklenilemeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Başbakan, Erdoğan'ı operasyona son verip diyaloğa girmeye davet etmiş, İngiltere'nin ve uluslararası partnerlerin ateşkesi mümkün kılacak müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı, İngiltere, Türkiye, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
01:56 Ekvador Devlet Başkanı'ndan askere başkentte kontrolü sağlama emri
01:05 Altındağ'da mehmetçik için 'dua' gecesi
01:03 Altındağ'da mehmetçik için 'dua' gecesi
01:02 Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
01:02 Mali'de Batılı üslerin varlığına gösterilen tepkilerin dozu artıyor
01:02 Barış pınarı harekatı'na canlı heykelle selam
00:58 Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
13.10.2019 02:24:20