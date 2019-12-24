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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

24.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:03

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

OSMANLI TORUNU SEÇİMLERİ KAZANDI

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle 'Osmanlı Torunu' olarak tanınan Boris Johnson, İngiltere'deki seçimlerde galip gelmişti.

ERDOĞAN'DAN JOHNSON'A: BİRAZ TÜRKLÜK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boris Johnson'da biraz Türklük var ya bundan dolayı çok açık oynuyor" demişti.

368 SANDALYE SAYISINA ULAŞTI

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.

Bu sonuca göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesini AB'den çıkarma (Brexit) vaadini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu yetkiyi de alıyor.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü

Politika, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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