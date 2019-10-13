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Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

13.10.2019 00:44Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johnson'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Politika

Kaynak: DHA

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