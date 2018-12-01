- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'le bir araya geldi

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ingiltere-basbakani-may/' title='İngiltere Başbakanı May'>İngiltere Başbakanı May</a>'le bir araya geldi<br><br>BUENOS AIRES - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a class='keyword' href='/buenos-aires/' title='Buenos Aires'>Buenos Aires</a>'teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. </br>ABD Başkanı <a class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a> ile 50 dakika süren görüşmesinin ardından <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, Buenos Aires'teki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili görüşmelerini sürdüren <a class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/rusya-devlet-baskani-putin/' title='Rusya Devlet Başkanı Putin'>Rusya Devlet Başkanı Putin</a> ile görüştü. Ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Erdoğan ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.