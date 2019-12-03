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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla 'nin başkenti 'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord
Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey,
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı.

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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