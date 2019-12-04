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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

04.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:18Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.
NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla 'nin başkenti 'da başladı.
Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de konuklar için resmi karşılama programı ve NATO 70. yıl dönümü kutlama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında ön sırada ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO zirvesinin ana oturumuna katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Londra, Politika

Kaynak: AA

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