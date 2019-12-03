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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

03.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:50Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'nin başkenti 'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanındaki basın toplantısının ardından saat 09.53'te "TC-TRK" uçağı ile İngiltere'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: AA

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