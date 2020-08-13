Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek’

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir"