Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Besnili Kardeşlerim Çevrilen Kirli Oyunları Sandıkta Düzeltecek"

- <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'nin <a class='keyword' href='/adiyaman/' title='Adıyaman'>Adıyaman</a> mitingi</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın konuşması</br>ADIYAMAN - <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve AK Parti Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. </br>(7)<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>: 'Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek.'