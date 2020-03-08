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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız."

08.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye ' hedefimize ulaştıracağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Güncel
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