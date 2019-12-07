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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kalbini kıranın partide kalemini kırarız (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

07.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:04Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kalbini kıranın partide kalemini kırarız (1)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Güngören Belediyesi'ndeki olaya değinen Erdoğan,  "İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız" dedi.  Erdoğan, "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsanları rencide eden kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır" diye konuştu.



Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

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