Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İpin ucunu asla bırakamayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada virüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zorlukların üstesinden gelinebileceğinin altını çizdi. Toplantının ardından millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında hastalığın dünyadaki ve Türkiye'deki sürecini detaylı bir şekilde anlatacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönem için alacağımız tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulması ile ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticareti ile tüm ekonomin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğu muhakkaktır. İnşallah burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Burada bir taraftan sabır, bir diğer taraftan dua ile biz bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden birisi Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermemek. Bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Bunu birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı dörtlü video konferans oturumunu hatırlatan Erdoğan, "Onlarla şöyle bir değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda biz görünüyoruz, bizim ardımızdan Almanya görünüyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Bunun yanında bir diğer taraftan bölgedeki gelişmeleri, gerek İdlib konusunu, gerekse Barış Pınarı konusunu görüşme fırsatını bulduk ve Moskova'da yaptığımız son zirve ile ilgili bir bilgilendirmemiz oldu. Bütün bu virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Çankaya Köşkü'nde geniş bir salonda yapılan toplantıdaki oturma düzeninde katılımcılar arasında bırakılan mesafe dikkat çekti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı M. Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, BİST Başkanı Erişah Arıcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Exımbank Genel Müdürü Ali Güney, Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, TÜGİK Başkanı Erkan Güral, ASKON Başkanı Orhan Aydın, YASED Başkanı Ayşem Sargın, TÜRKKONFED Başkanı Orhan Turan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, TİSK Başkanvekili Celal Koloğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hamdi Kılıç, Ekonomi Politikaları Kurulundan Yiğit Bulut ve Korkmaz Karaca, Sağlık Politikaları Kurulundan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Uzman Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dt. Zülfiye Füsun Kumet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Selim Köroğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, THY Başkanı İlker Aycı, YÖK Başkanı Yekta Saraç, İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bilim Kurulu üyeleri Ateş Kara ve Serhat Ünal, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA