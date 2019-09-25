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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

25.09.2019 22:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Berham Salih, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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