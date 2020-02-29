Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Charles ile yapılan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,