Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun'da Kuranı Kerim Okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.<br><br>Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye'deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. - HATAY