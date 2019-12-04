Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:18Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi kapsamında, Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Hükümet, Londra, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
19:28 Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı - Haberler
19:28 Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:37:41