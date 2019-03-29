Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir çok önemli" " Buralardan gelecek netice de Türkiye'de yapılan bu seçimin kaderi üzerinde çok önemli" Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te Cuma Namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada; "İstanbul, Ankara, İzmir buralar çok önemli. Toplam 30 büyükşehir bunlar çok önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de Türkiye'de yapılan bu seçimin kaderi üzerinde çok önemli. Yüzde 80-85 gibi bir oy buralarda yatıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programları kapsamında bugün İstanbullularla bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik mitinginde halka hitap ettikten sonra Cuma Namazını Pendik'teki Hacı Hasan Büyükyılmaz Camii'nde kıldı. Burada Erdoğan'a İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların ilgisi yoğundu. Vatandaşlar, yollara dizilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladılar. Cuma namazını kıldıktan sonra, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yarın yine İstanbul'da 6 ilçede mitingler var. Bu şekilde noktalayıp artık Pazar günü çok büyük bir anketi İnşallah milletimiz sandıklarda yapacak. Temennimiz odur ki milletimiz ülkemiz refahı için İnşallah güzel bir neticeyle herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden seçimlerimizi tamamlamış oluruz ve bu demokratik mücadele maalesef meşruiyet dışı atılan bazı adımlar varsa da milletimizin vereceği cevapla bunlar da yoluna girmiş olur. İstanbul, Ankara, İzmir buralar çok önemli. Toplam 30 büyükşehir bunlar çok önem arz ediyor. Buralardan gelecek netice de Türkiye'de yapılan bu seçimin kaderi üzerinde çok önemli. Yüzde 80 - 85 gibi bir oy buralarda yatıyor. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacaktır diyorum" şeklinde konuştu.