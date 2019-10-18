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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

18.10.2019 13:58Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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