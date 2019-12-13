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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.

13.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.
Erdoğan cuma namazının ardından aile dostu Nusret Yıldırım'ın cenazesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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