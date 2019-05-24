Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) Hırsızın hiç mi suçu yok?"

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı) İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz."
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Kaynak: AA