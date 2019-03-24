Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul mitinginde konuştu. Erdoğan, İstanbul'a yönelik projeleri ayıntılı olarak anlattı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı projeler:

ANADOLU VE AVRUPA'YA İKİ SEBZE HALİ

"Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız.

TUZLA'YA DEV BİYOTEKNOLOJİ TESİSİ

Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji kampüsünü kuruyoruz. Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.

TARİHİ YARIMADA İÇİN RESTORASYON SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

Tarihi yarımada restorasyon seferberliği başlatacağız. İstanbul'a turizm geliri ilk sırada zaten ama daha da artış olacak.

DEV FİLM PLATOSU

İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız. Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız. Hedefimiz 500 milyon dolar film ihracatını doğuracak bir film platosu kurmaktır.

18 SEYİR TERASI

İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık.Toplamda 18 alanda seyir terasları oluşturacağız.

AFET TOPLANMA ALANLARI

Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak.

22 İLÇEYE MÜJDE

22 ilçede yeni kent meydanları oluşturacağız, Avrupa'da 7, Asya'da 11 olmak üzere seyir terasları oluşturacağız. Kıyı şeritlerini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyeceğiz. Sarayburnunda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz. Ve yol buraları bölmeyecek ve yeni bir meydan daha kazanmış olacağız.

300 MAHALLEYE 955 KREŞ

Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız."